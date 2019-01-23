Омского перевозчика оштрафовали за то, что взял на работу бывшего пристава
Нарушение обнаружили во время проверки. Как выяснилось, этой весной омский перевозчик взял на работу бывшего судебного пристава. В соответствии с антикоррупционным законодательством он должен был сообщить об этом. Но в установленный срок предприниматель не отправил уведомление.
- В этой связи прокуратура округа в отношении работодателя вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
За нарушение нерасторопного перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей.