2019-01-23T12:29:30+03:00
Общество

Омского перевозчика оштрафовали за то, что взял на работу бывшего пристава

По закону он должен был сообщить об этом
Анна МИКУЛА
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За нарушение нерасторопного перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей.За нарушение нерасторопного перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нарушение обнаружили во время проверки. Как выяснилось, этой весной омский перевозчик взял на работу бывшего судебного пристава. В соответствии с антикоррупционным законодательством он должен был сообщить об этом. Но в установленный срок предприниматель не отправил уведомление.

- В этой связи прокуратура округа в отношении работодателя вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За нарушение нерасторопного перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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