Омского перевозчика оштрафовали за то, что взял на работу бывшего пристава

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-23T12:29:30+03:00

За нарушение нерасторопного перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По закону он должен был сообщить об этом

Изменить размер текста: A A

Нарушение обнаружили во время проверки. Как выяснилось, этой весной омский перевозчик взял на работу бывшего судебного пристава. В соответствии с антикоррупционным законодательством он должен был сообщить об этом. Но в установленный срок предприниматель не отправил уведомление.

- В этой связи прокуратура округа в отношении работодателя вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

За нарушение нерасторопного перевозчика оштрафовали на 20 тысяч рублей.