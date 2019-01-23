2019-01-23T12:24:49+03:00
Общество

Омич украл гирлянду с главной сельской елки

Грабителя поймали, он не успел продать украшение
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич украл гирлянду с главной сельской елкиОмич украл гирлянду с главной сельской елкиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Представители администрации Горьковского района заявили в полицию о пропаже гирлянды с главной елки, которая была установлена в центре села. Оказалось, что 42-метровое украшение стоимостью 14 тысяч рублей снял с новогодней ели местный житель.

Как сообщили в пресс-службе полиции, грабителя нашли по камерам видеонаблюдения, установленным на одном из зданий. 21-летний преступник ранее уже привлекался к ответственности за различные кражи. Гирлянду, снятую с елки, нашли у него дома. Продать он ее не успел, поэтому украшение было возвращено на новогоднее дерево. На любителя гирлянд завели уголовное дело по статье «Кража», ему может грозить до 2-х лет тюрьмы.

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