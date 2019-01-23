Омских коммунальщиков чаще всего наказывают за неубранный мусор

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-23T12:38:19+03:00

Всего в прошлом году в казну было перечислено 24 млн рублей штрафов за нарушение правил благоустройства

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Сегодня, 23 января, в горсовете прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ и транспорте. Обсуждали работу коммунальщиков. В частности депутаты акцентировали внимание на результатах проверки, согласно которым в Октябрьском округе в 13 раз больше предписаний, чем, например, в Кировском - 650 против 50. Оказалось во втором случае нарушения также выявлялись, но там ограничивались предупредительной беседой, - сообщает «Новый Омск».

- Неправильно было бы и говорить, что мы неэффективно работаем. Например, в прошлом году в казну было перечислено 24 млн рублей штрафов за нарушение правил благоустройства. Это чуть меньше, чем в совокупности за два предыдущих года, - пояснил начальник управления административной практики и муниципального контроля омской мэрии Алексей Задорожный.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался статистикой - он спросил, за какие нарушения чаще всего выписывали штрафы. Оказалось, за неубранную территорию дворов.