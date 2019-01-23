2019-01-23T11:53:06+03:00
Общество

Омичи задолжали 1,25 млрд по алиментам

А почти 8 тысяч горе-родителей не могут выехать за границу из-за долгов перед своими детьми
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В производстве сейчас находятся почти 11 тысяч дел должников.В производстве сейчас находятся почти 11 тысяч дел должников.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Судебные приставы провели рейд по злостным неплательщикам алиментов. Должников искали во всех районах города. Действенной мерой считается запрет на выезд за границу, также горе-родителям, которые игнорируют предписания труда, грозят штраф или даже лишение свободы.

- В настоящий момент на исполнении в УФССП России по Омской области находится 10 890 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму 1 250 000 000 рублей, на начало 2019 года в использовании специального права ограничен 2341 должник по алиментам, а «невыездными» являются 7750 омичей, имеющих долги перед детьми, - сообщает пресс-служба областного УФССП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич задавил своего коллегу вагоном угля
На трассе в Омской области столкнулись трактор и две легковушки
Из-за бунта в омской колонии наказали 34 сотрудника УФСИН
В этом году в Омске посадят 28 гектаров елок
Омских водителей предупреждают о плохой видимости и гололеде
Омского перевозчика оштрафовали за то, что взял на работу бывшего пристава
Омич украл гирлянду с главной сельской елки
Омских коммунальщиков чаще всего наказывают за неубранный мусор
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance
В Омске водитель на «Тойоте» въехал в трамвай
Омич обманул доверчивого таксиста на 6 тысяч
В Омске до сих пор не могут установить тариф на вывоз мусора
На омской трассе странная легковушка пугает дальнобойщиков
В Омске за 70 тысяч в месяц сдают одну из самых больших квартир в Сибири