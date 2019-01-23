Омичи задолжали 1,25 млрд по алиментам

СЕГОДНЯ 11:53 2019-01-23T11:53:06+03:00

В производстве сейчас находятся почти 11 тысяч дел должников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А почти 8 тысяч горе-родителей не могут выехать за границу из-за долгов перед своими детьми

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Судебные приставы провели рейд по злостным неплательщикам алиментов. Должников искали во всех районах города. Действенной мерой считается запрет на выезд за границу, также горе-родителям, которые игнорируют предписания труда, грозят штраф или даже лишение свободы.

- В настоящий момент на исполнении в УФССП России по Омской области находится 10 890 исполнительных производств о взыскании алиментов на общую сумму 1 250 000 000 рублей, на начало 2019 года в использовании специального права ограничен 2341 должник по алиментам, а «невыездными» являются 7750 омичей, имеющих долги перед детьми, - сообщает пресс-служба областного УФССП.