2019-01-23T11:44:25+03:00
Происшествия

В Омске водитель на «Тойоте» въехал в трамвай

На перекрестке он его попросту не заметил
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель на «Тойоте» въехал в трамвайВ Омске водитель на «Тойоте» въехал в трамвайФото: vk.com
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Авария с участием трамвая и легковушки произошла в омских Нефтяниках. На улице Заозерная на одном из перекрестков водитель «Тойоты» не заметил движущегося с пассажирами трамвая и врезался ему прямо в двери. В аварии, судя по всему никто не пострадал – трамвай получил вмятину на двери, а у легковушки оказался поврежден бампер.

Опытные водители пишут в комментариях, что аварии на этом перекрестке не редкость – машины там бьются каждую неделю. Всему виной невнимательность водителя. Водители обращают внимание только на светофор, который разрешает им движение прямо, а между тем трамвай может ехать на большой скорости и создавать помеху справа, которую не каждый водитель замечает.

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