В Омске до сих пор не могут установить тариф на вывоз мусора
По идее, с 1 января омичи должны платить за вывоз мусора по новой системе. Теперь этим вопросом должны озадачиться не управляющие компании, а сами горожане. Тем не менее, пока расчеты ведутся по-страому. Регоператор ООО «Магнит», которого выбрали только после третьего конкурса, пока не спешит подавать необходимые документы.
- 18 января они привезли документы, но там не оказалось главного - расчета тарифа. Завтра ждем, что они подадут документ. Потом у нас будет 30 дней для расчета тарифа. Если они завтра не привезут документы, то сроки сдвинутся, - цитирует «Омск-информ» и.о. председателя РЭК Омской области Алексея Тихомирова.
Как выяснилось, речь идет о лицензии на мусоросортировочный комплекс на Кировской свалке, которой у «Магнита» до сих пор нет.