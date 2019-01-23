2019-01-23T11:26:41+03:00
Общество

В Омске до сих пор не могут установить тариф на вывоз мусора

Регоператор тянет с подачей документов
Анна МИКУЛА
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Компания, которая будет заниматься мусором в Омске, пока не собрала все необходимые документы.Компания, которая будет заниматься мусором в Омске, пока не собрала все необходимые документы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По идее, с 1 января омичи должны платить за вывоз мусора по новой системе. Теперь этим вопросом должны озадачиться не управляющие компании, а сами горожане. Тем не менее, пока расчеты ведутся по-страому. Регоператор ООО «Магнит», которого выбрали только после третьего конкурса, пока не спешит подавать необходимые документы.

- 18 января они привезли документы, но там не оказалось главного - расчета тарифа. Завтра ждем, что они подадут документ. Потом у нас будет 30 дней для расчета тарифа. Если они завтра не привезут документы, то сроки сдвинутся, - цитирует «Омск-информ» и.о. председателя РЭК Омской области Алексея Тихомирова.

Как выяснилось, речь идет о лицензии на мусоросортировочный комплекс на Кировской свалке, которой у «Магнита» до сих пор нет.

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