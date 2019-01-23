Омич обманул доверчивого таксиста на 6 тысяч

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-23T11:31:52+03:00

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Водитель такси ночью получил заказ. В заказе была пометка о связи с клиентом по телефону. Водитель позвонил клиенту, тот ему назвал адрес, куда нужно подъехать. По пути клиент попросил таксиста заехать в магазин и пополнить баланс телефона, а также банковской карты на 6 тысяч рублей – деньги мужчина обещал вернуть при встрече.

Как сообщили в омской полиции, когда таксист перевел деньги и приехал по указанному адресу, клиента там не оказалось. На телефонные звонки он также не отвечал. Сейчас полицейские проводят проверку, а клиенту грозит уголовное дело по статье «Мошенничество».