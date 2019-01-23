2019-01-23T10:37:29+03:00
Общество

На омской трассе странная легковушка пугает дальнобойщиков

Машина ловит неплательщиков
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На омской трассе странная легковушка пугает дальнобойщиковНа омской трассе странная легковушка пугает дальнобойщиковФото: vk.com
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В соцсетях омичи опубликовали фотографию необычной легковушки, которая стоит на одной из омских трасс. Легковушка «Лада Ларгус» с надписью «Платон» стоит на обочине на Черлакском тракте. На крыше у легковушки закреплена камера, которая считывает номера у большегрузов и заносит их в специальную систему «Платон».

Фуры, которые зарегистрированы в этой системе, должны платить за проезд по федеральным трассам. Для большегрузов массой больше 12 тонн тариф за проезд составляет 3,06 рубля за километр. Странная легковушка, которую заметили омичи на трассе, помогает вычислять неплательщиков, фотографируя их. Владельцы фур, которые не заплатили за проезд, могут заплатить штраф в 5000 тысяч рублей. За повторное нарушение уже 10 тысяч.

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