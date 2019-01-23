2019-01-23T10:18:55+03:00
Общество

В Омске за 70 тысяч в месяц сдают одну из самых больших квартир в Сибири

Наш город оказался на втором месте по этому показателю в списке, подготовленном риелторами
Анна МИКУЛА
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Фото: ЦИАНФото: ЦИАН
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По крайней мере, хотя бы по одному показателю Омск занимает лидирующее положение среди сибирских миллионников. В нашем городе можно арендовать одну из самых больших квартир.

Агентство «Циан» подготовило рейтинг съемных квартир площадью более 100 квадратных метров. Омск оказался на втором месте, обогнав Красноярский край и уступив Новосибирской области. Здесь можно снять жилье за 70 тысяч рублей в месяц. Речь идет о двухуровневой квартире в доме на набережной Тухачевского.

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