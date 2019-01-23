Омич до смерти забил свою возлюбленную и пришел с повинной через три дня

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-23T09:32:26+03:00

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Женщина в начале января познакомилась с 50-летним омичом, который сразу же предложил ей жить вместе. Она согласилась, но только потом узнала, что мужчина больше половины своей жизни, 32 года, провел в колонии. Не прошло и две недели с начала их совместного проживания, как 42-летняя женщина после продолжительной ссоры решила уйти от мужчины. Она стала собирать свои вещи, но ее сожитель увидел это и накинулся на нее с кулаками. Омич жестоко избил возлюбленную и ушел, оставив ее одну в квартире на улице Энтузиастов.

Как сообщили в следственном комитете, мужчина три дня пьянствовал и в квартиру не приходил. Женщина от полученных травм скончалась, а мужчина потом сам пришел в полицию, чтобы во всем признаться. На него завели уголовное дело и может грозить до 15 лет тюрьмы. Сейчас омич находится под стражей.