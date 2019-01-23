Омичка из гардероба в кафе украла шубу за 120 тысяч

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-23T08:55:14+03:00

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Молодая 25-летняя женщина на минувших выходных пришла в одно из кафе на Левобережье. Там она отдыхала с друзьями и много выпила. Когда она к утру стала собираться домой, женщина не нашла номерка из гардероба, где она оставила свою шубу. Сотрудница гардероба рассказала молодой омичке, что ее шубу уже забрала другая женщина, которая предъявила номерок.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, они стали искать любительницу чужих шуб по камерам видеонаблюдения. Воровку быстро вычислили, оказалось, она нашла номерок на полу, на месте где танцевали гости кафе. В гардеробе по чужому номерку она получила симпатичную шубу стоимостью в 120 тысяч, которую решила оставить себе. Женщину с шубой задержали у нее же дома. Похитительнице грозит пять лет тюрьмы, а меховое изделие уже вернули владелице.