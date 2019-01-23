2019-01-23T08:46:12+03:00
Общество

Мужчину, запустившего квадрокоптер над Омском, оштрафовали

Ему придется выплатить 3 тысячи
Анна МИКУЛА
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Омич незаконно запустил квадрокоптер.Омич незаконно запустил квадрокоптер.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Омича запустившего квадрокоптер без разрешения. Аппарат типа RyzeTello вопреки требованиям закона летал в районе поселка Омский Омского района без предварительного уведомления соответствующих органов и без разрешения.

- По результатам проверки Омским транспортным прокурором в отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба Омской транспортной прокуратуры.

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