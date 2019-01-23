СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-23T08:26:03+03:00

В Омске несколько улиц остались без холодной воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Сегодня, 23 января, холодную воду отключат сразу на трех улицах Омска. Как сообщили в «Омскводоканале», отключение произойдет из-за ремонта трубопровода. Холодной воды с 10.00 до 17.00 не будет на улицах Индустриальная, Космический проспект и 3-ая Кордная. Под отключение попадают несколько жилых домов по следующим адресам:

- улица Космический проспект, 12; 14; 14д к1.

- улица Индустриальная, 1; 2; 3; 3А; 4А.

- улица 3-я Кордная, 10; 12; 14; 16; 24А; 24Б; 24;

Воду отключат и в нескольких административных зданиях по улице Индустриальная, 4Б, Кордная, 8; 9А; 26, а также в кафе по ул. Сенной тупик, 3 и магазине по ул. Сенной тупик, 1А.

Машину с питьевой водой обещают поставить по улице Космический проспект, 12 и улице 3-я Кордная, 12.