Омичей пугают похолоданием до -35

СЕГОДНЯ 08:17 2019-01-23T08:39:23+03:00

Днем будет немного «теплее» - всего -30 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Крещение в Омской области обошлось без пресловутых морозов и местные жители массово отправились купаться в проруби. Но суровая сибирская погода надолго расслабляться не даст - до конца зимы еще 36 дней.

В ближайшее время омичей ждет новая проверка на прочность, синоптики пугают похолоданием вплоть до -35 градусов.

- С 22 января ожидается похолодание. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха прогнозируется ночью -14…-19, при прояснении до -24 градусов, днем -9…-14 градусов, - комментирует начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко. - В ближайшие дни неустойчивый характер погоды сохранится. Временами будет идти снег разной интенсивности, местами - метель.

По данным Gismeteo, в последние дни января ночью температура воздуха будет опускаться до -35 градусов. Днем ожидается -28...-30.