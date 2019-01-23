Омича, дважды ограбившего офис быстрых займов, осудили на 3 года

СЕГОДНЯ 07:58 2019-01-23T07:58:01+03:00

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Омич пришел в офис быстрых займов в Советском округе Омска и стал угрожать кассиру пистолетом. Испуганная женщина отдала ему 50 тысяч рублей. После ограбления преступник скрылся, сотрудники полиции не могли его найти, пока он не совершил еще одно преступление. Через несколько месяцев он вновь пришел в тот же офис и потребовал денег. Во второй раз ему также удалось украсть 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, грабителя оперативно нашли после второго преступления. Пистолет, которым он угрожал кассирам, оказался ненастоящим. 45-летний мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Суд назначил ему 3 года тюрьмы в колонии общего режима.