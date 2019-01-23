2019-01-23T07:55:38+03:00
Общество

В Омске женщина-водитель сбила ребенка на велосипеде и не хотела выплачивать компенсацию

Тем не менее, суд все-таки обязал ее это сделать
Анна МИКУЛА
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Областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.Областной суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие случилось еще августе 2017 года на улице 6-ой Заозерной. Женщина-водитель не заметила двоих детей, ехавших навстречу на велосипедах. В результате машина задела один из велосипедов. Сидевший на нем 10-летний ребенок упал и ударился головой, а также получил ссадины и ушибы. Травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Женщину за нарушение правил дорожного движения оштрафовали.

- С учетом всех представленных по делу доказательств, решением Кировского районного суда г. Омска удовлетворены исковые требования о взыскании компенсации в размере 60 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Не согласившись с решением суда первой инстанции в части размера компенсации морального вреда, ответчик обжаловала его в Омский областной суд.

Но там, ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, оставили решение без изменения.

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