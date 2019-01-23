Екатеринбуржец Губин может стать вице-мэром Омска

СЕГОДНЯ 07:34 2019-01-23T07:34:54+03:00

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СМИ пророчат на должность вице-мэра и директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Михаила Губина. Это экс-руководитель департамента архитектуры администрации Екатеринбурга. Как сообщает «СуперОмск» он уже приезжал в Омск на собеседование и знакомство.

В Екатеринбурге Губин занимал должность главы департамента с мая по октябрь 2018 года, все это время он занимался реновацией. По окончании контракта в октябре, продлевать его не стали.

Напомним, накануне глава департамента архитектуры и градостроительства Омска Денис Денежкин ушел в отставку. Он объяснил это новой структурой администрации. По новой схеме будущий заместитель мэра будет курировать не только депархитектуры, но и депстрой.