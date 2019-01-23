2019-01-23T07:30:49+03:00
Общество

Омичи пытались провезти через границу автоматы Калашникова и ножи

Документов на оружие у них не было
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УФСБ по Омской областиФото: пресс-служба УФСБ по Омской области
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Довольно пугающую находку сделали омские пограничники. В пункте пропуска «Ольховка» при досмотре автобуса, ехавшего по маршруту Омск - Караганда, нашли 2 охолощённых автомата Калашникова АКСУ и 4 макета выстрелов от гранатомета РПГ-7.

Также на автомобильном пункте пропуска в Черлакском районе пограничным нарядом в автомобиле, следующем на выезд из России в Казахстан, было выявлено 40 единиц холодного оружия, - сообщает пресс-служба регионального Пограничного управления по Омской области. - У владельца груза отсутствовали сертификаты и заключения центра стандартизации, подтверждающие туристическое предназначение этих острых ножей.

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