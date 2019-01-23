СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-23T07:17:52+03:00

Сегодня в Омске проверят маршрутки и малые автобусы Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Сегодня, 23 января на территории Омска и области пройдет профилактическое мероприятие «Пассажирский транспорт». Сотрудники ГИБДД совместно со специалистами технического надзора будут проверять маршрутки и автобусы малой вместимости.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, такой рейд пройдет для предупреждения ДТП и профилактики правонарушений. Водителей будут останавливать на дорогах города и области, а на конечных остановках сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические беседы с водителями транспортных средств.

Омичей также просят быть бдительными и сообщать по телефонам: 79-35-04 или 02, если водитель маршрутки пьян или грубо нарушает правила.