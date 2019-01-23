2019-01-23T07:13:41+03:00
Происшествия

Омские росгвардейцы вычислили воров по следам на снегу и марке сигарет

Грабителей задержали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Росгвардейцы вычислили воров по следам на снегу и марке сигаретРосгвардейцы вычислили воров по следам на снегу и марке сигаретФото: Росгвардия по Омской области
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Владелец киоска этой ночью позвонил в полицию и рассказал, что кто-то проник внутрь и похитил товар. Росгвардейцы приехали на вызов и осмотрели территорию, прилегающую к киоску. Они заметили открытое окно и следы на снегу. Следы привели их к частному дому, из которого вышел мужчина и закурил сигарету той марки, блоки которой пропали из киоска на 33-й Северной.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчина рассказал им, что сигаретами его угостил случайный прохожий. Однако в доме росгвардейцы обнаружили несколько блоков с пачками сигарет. Объяснить откуда они взяли такое количество сигарет, мужчина и женщина не смогли. Им пришлось признаться, что заранее готовились обворовать киоск. Мужчину и женщину доставили в отделение полиции, где, вероятно, на них будет заведено уголовное дело за кражу.

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