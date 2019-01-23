2019-01-23T04:30:48+03:00
Происшествия

В Омске из-за страшной аварий весь Левый Берег встал в пробках

Одна из разбитых машин - такси [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Все случилось на Левобережье.Все случилось на Левобережье.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла вечером вторника. На Левом Берегу Омска столкнулись две машины, одна из них работала от такси. Все случилось на перекрестке улиц Дианова и Фугенфирова. Кто виновник ДТП, пока непонятно.

В социальных сетях появилось фото с места аварии. На снимке видно, что удар был таким сильным, что осколки автомобилей разлетелись по всей проезжей части. Разбитые иномарки перегородили обе стороны дороги. Из-за этого жители Левого Берега вечером вторника, возвращаясь домой, встали в одну гигантскую пробку.

О пострадавших в этой аварии ничего не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Омской области расстрелял из спортивной винтовки 3 лошадей
В Омске ищут женщин, расплатившихся поддельной 5-тысячной купюрой за печенье
В Омске к приезду Путина на форум сделают Карту гостя
В Омске появятся брелоки, которыми можно будет платить в транспорте
Омичи жалуются на свору собак, которые нападают на людей в Амуре
Омским студентам рассказали, как стать настоящими энергетиками
Шлеменко нашел вандала, который распилил тренажеры на омской набережной
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
Омич припарковал свою машину на сугробе в центре города
Молодые омские литераторы посоревнуются в пяти номинациях
В Омске вандалы сломали тренажеры на площадке Шлеменко
В Омске горку со съездом в забор пообещали снести
В омской скорой, где фельдшер пожаловалась на домогательства, выясняют, кто слил информацию СМИ
В Омске восстановят авиарейсы до Сургута
Омская мэрия объявила аукцион на строительство дороги за 825 милионов
Омичка обокрала цветочный киоск
Омичи начали болеть гриппом «Мичиган»
В Омске на парковке сгорел автобус
Омич смог отсудить за бракованный сотовый в 4 раза больше его стоимости
Банк УРАЛСИБ в Омске аккредитовал жилой дом микрорайона «Ясная поляна»
Собственник земельного участка в Омской области отстранен от деятельности на полгода
В Омском ИВС дали свет после вмешательства прокуратуры
Житель Калининградской области украл у омича игровой пароль