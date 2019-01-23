В Омске из-за страшной аварий весь Левый Берег встал в пробках

СЕГОДНЯ 04:30 2019-01-23T04:30:48+03:00

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Крупная авария произошла вечером вторника. На Левом Берегу Омска столкнулись две машины, одна из них работала от такси. Все случилось на перекрестке улиц Дианова и Фугенфирова. Кто виновник ДТП, пока непонятно.

В социальных сетях появилось фото с места аварии. На снимке видно, что удар был таким сильным, что осколки автомобилей разлетелись по всей проезжей части. Разбитые иномарки перегородили обе стороны дороги. Из-за этого жители Левого Берега вечером вторника, возвращаясь домой, встали в одну гигантскую пробку.

О пострадавших в этой аварии ничего не сообщается.