Житель Омской области расстрелял из спортивной винтовки 3 лошадей

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-22T15:02:46+03:00

Кроме того, правоохранители выяснили, что у мужчины не было разрешения на оружие

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Инцидент произошел в селе Карповка Таврического района. Там разбрелся табун лошадей. Собрав животных, владелец не досчитался троих их них. Позже туши обнаружил туши в пулевыми ранениями. Причем одна лошадь была беременной. Общий ущерб, причиненный хозяину, составил 225 тысяч рублей.

- В поле зрения сотрудников полиции попал владелец фермерского хозяйства. Сельчане видели у мужчины в руках оружие. Время, обозначенное свидетелями, сопоставимо с предполагаемым интервалом времени, когда мог произойти отстрел, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В результате обысков в производственных помещениях и в доме 63-летнего владельца фермы обнаружены и изъяты незарегистрированная спортивная винтовка «Биатлон-6» и патроны калибра 5,6 мм. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов сотрудниками полиции продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.