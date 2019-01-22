2019-01-22T14:41:44+03:00
Общество

В Омске ищут женщин, расплатившихся поддельной 5-тысячной купюрой за печенье

Им грозит уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут женщин, расплатившихся поддельной 5-тысячной купюрой за печеньеВ Омске ищут женщин, расплатившихся поддельной 5-тысячной купюрой за печеньеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В одну из пекарен в центре города, где продают сладости, пришли несколько женщин. Они выбрали в киоске печенье на 200 рублей и протянули продавцу 5-тысячную купюру. Продавец, не глядя, отдала покупателям сдачу в 4800 и печенье. Через некоторое время, когда женщины ушли, она обнаружила, что 5-тысячная банкнота оказалась «Билетом банка приколов», сообщили в пресс-службе омской полиции.

Приехавшие на вызов стражи порядка опросили продавца и составили описание мошенников. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Покупателей с поддельными купюрами уже ищут, а омичей просят быть бдительнее и внимательно смотреть на купюры большого номинала.

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