В Омске к приезду Путина на форум сделают Карту гостя

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-22T14:22:18+03:00

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Омичи начали подготовку к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске в ноябре 2019 года. Форум планируют посетить президент РФ Владимир Путина и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Помимо высокопоставленных чиновников наш город примет большое количество гостей из других регионов и Казахстана. Специально к форуму разработают Карту гостя – своеобразный туристический абонемент.

- Выпустить карту планируется к ноябрю 2019 г. Карта будет предоставляться бесплатно и будет включать в себя не только систему скидок при посещении омских музеев, театров, экскурсий, кафе и ресторанов, но и информацию о данных учреждениях. Это своего рода мини-путеводитель по Омску, пользуясь которым, гости города смогут узнать об интересных местах, гастрономических заведениях, возможностях организации досуга, - рассказали в Туристскjv информационнjv центрt Омской области.