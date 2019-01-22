2019-01-22T13:33:14+03:00
Общество

Омичи жалуются на свору собак, которые нападают на людей в Амуре

Они порвали ребенку куртку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи жалуются на свору собак, которые нападают на людей в АмуреОмичи жалуются на свору собак, которые нападают на людей в АмуреФото: vk.com
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В соцсетях омичи жалуются на свору собак, которые бродят в Амурском поселке. Омичи заметили животных на улице 10 и 11 Амурской. На фото, опубликованном в одном из городских пабликов, видно свору из 10 бродячих собак.

- Будьте осторожны, на 10 и 11 Амурской ходит стая собак, они сильно кусаются, вчера мама и девочка шли, и эти собаки куртку порвали, а маму за ногу укусили, - написала местная жительница.

В комментариях к записи омичи советуют пожаловаться в организацию, которая занимается отловом животных и их стерилизацией. Впрочем, многие горожане вступились за собак, которые на фото выглядят очень дружелюбными:

- Они добрые и адекватные! Одного из них я регулярно, проходя мимо, подзываю к себе и глажу, ласкаю. Стоит смирно и удовольствие получает. Нечего на них наговаривать.

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