Шлеменко нашел вандала, который распилил тренажеры на омской набережной

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-22T12:38:19+03:00

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Напомним, ранее мы сообщали о вандалах, которые распилили бесплатные тренажеры на набережной Тухачевского. Кто-то хотел украсть «блины» для штанги, но у хулигана это не получилось сделать. Тренажеры уже отремонтировали силами школы Шлеменко.

Как оказалось, боец Александр Шлеменко уже знает, кто распилил тренажер. Хулиган сам ему позвонил и во всем признался. Оказалось, что спортсмен хотел забрать «блины» для своего тренажерного зала. Имя хулигана боец раскрывать не стал.

- Буквально к вечеру позвонил тот человек, который это все сделал. В большей степени меня расстроило, потому что я хорошо знаю этого человека, более того, это спортсмен, тренер, мастер спорта боевого спорта. Я думал, это сделали люди, дружащие с алкоголем, они хотели снять и продать за бутылку. Но оказывается, это спортсмен, который решил оборудовать у себя спортивный уголок, - рассказал Шлеменко своим подписчикам в Instagram.