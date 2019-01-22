Омич припарковал свою машину на сугробе в центре города
Парковщика засняли горожане [фото]
Омич припарковал свою машину на сугробе в центре городаФото: vk.com
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Омичи опубликовали в социальных сетях фото необычного парковщика. Мужчина на своем внедорожнике приехал в центр города на улицу Тарскую. Там он не нашел свободного парковочного места и решил оставить свою машину прямо на сугробе. Летом на месте сугроба располагается газон.
В комментариях к размещенному фото многие омичи поддерживают такую необычную парковку. Они жалуются на то, что на этой улице действительно негде поставить машину, а офисов разных организаций там огромное количество. Некоторые, впрочем, ругают водителя внедорожника – они полают, что он просто бросил машину, где придется.