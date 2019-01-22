В Омске вандалы сломали тренажеры на площадке Шлеменко

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-22T11:22:29+03:00

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На набережной Тухачевского установлены бесплатные тренажеры для всех желающих позаниматься спортом. Их поставила школа единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Накануне вандалы распилили один из тренажеров. Вероятно, они хотели украсть «блины» для штанги.

- Вандалы успели сделать надрез. Сделан он, скорее всего, болгаркой. Надрез ровный, хороший. Цель всегда одна — украсть блины, чтобы унести их себе в зал или еще куда-то, - рассказал директор школы единоборств «Шторм» Иван Колесник.

Установленные тренажеры повреждают уже не в первый раз. Сейчас их уже отремонтировали, руководство школы просит омичей оперативно сообщать о таких вредительствах, они обещают оперативно на это реагировать.