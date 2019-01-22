В Омске вандалы сломали тренажеры на площадке Шлеменко
На набережной Тухачевского установлены бесплатные тренажеры для всех желающих позаниматься спортом. Их поставила школа единоборств «Шторм» Александра Шлеменко. Накануне вандалы распилили один из тренажеров. Вероятно, они хотели украсть «блины» для штанги.
- Вандалы успели сделать надрез. Сделан он, скорее всего, болгаркой. Надрез ровный, хороший. Цель всегда одна — украсть блины, чтобы унести их себе в зал или еще куда-то, - рассказал директор школы единоборств «Шторм» Иван Колесник.
Установленные тренажеры повреждают уже не в первый раз. Сейчас их уже отремонтировали, руководство школы просит омичей оперативно сообщать о таких вредительствах, они обещают оперативно на это реагировать.