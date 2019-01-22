В Омске горку со съездом в забор пообещали снести

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-22T10:36:32+03:00

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Напомним, накануне омичи поделились фотографией горки, расположенной на территории Лицея №66 в центре Омска. Ледяная горка построена таким образом, что скатившись с нее, дети попадают прямиком в железный забор. Омичи тогда предположили, что это сделано для безопасности детей – так они не будут выезжать на проезжую часть. Почему нельзя было развернуть горку в другую сторону, чтобы выезд был более безопасным, пока неясно.

В омской мэрии уже заявили, что горку на территории школы снесут в ближайшее время. Построят ли на ее месте новую, более безопасную горку, пока неизвестно.

- Снежная горка, расположенная на территории БОУ города Омска «Лицей 66» в ближайшее время будет снесена для обеспечения безопасности детей, - сказали в мэрии.