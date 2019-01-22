В омской скорой, где фельдшер пожаловалась на домогательства, выясняют, кто слил информацию СМИ

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-22T10:39:51+03:00

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Подошла к финалу история с заявлением в полицию фельдшера одной из подстанций омской скорой. 40-летняя женщина обвинила двоих коллег в сексуальных домогательствах. Якобы, все произошло днем 1 января. К правоохранителям женщина обратилась только спустя шесть дней.

По этому факту региональный СУСК провел проверку. В итоге следователи пришли к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Тем временем, после случившегося в самой скорой настроены серьезно. Как стало известно «Комсомолке», все трое участников конфликта сохранят свои рабочие места - они ценные сотрудники. А вот коллектив в целом до сих пор взбудоражен этой историей. Медики со всего города сейчас собирают подписи, чтобы наказали тех, кто слил информацию о заявлении в СМИ.