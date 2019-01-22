В Омске восстановят авиарейсы до Сургута

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-22T09:53:39+03:00

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Начиная с 3 марта омичи снова смогут летать в Сургут и обратно. Авиакомпания Utair восстановит этот рейс. По информации омского аэропорта, турбовинтовые самолеты ATR 42 будут летать два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям. Пока сообщается только о перелетах, до апреля, в летнем расписании этого направления нет.

Перелет будет длиться два часа, билет обойдется в сумму от 2865 рублей. Такая небольшая стоимость объясняется тем, что маршрут на 61% субсидируется из бюджета Ханты-Мансийского округа.