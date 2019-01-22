2019-01-22T09:49:59+03:00
Общество

Омская мэрия объявила аукцион на строительство дороги за 825 милионов

Ее построят на Левобережье до декабря 2020 года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Дорогу построят на Левобережье до декабря 2020 годаДорогу построят на Левобережье до декабря 2020 годаФото: пресс-служба администрации города Омска
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На сайте госзакупок департамент строительства омской мэрии разместил аукцион на разработку документации и строительство автомобильной дороги на Левобережье. Итоги конкурса станут известны 11 февраля этого года. На строительство новой дороги будет выделено 825 миллионов рублей.

Исполнитель должен будет построить три участка на Левом берегу – автомобильную дорогу от моста имени 60-летия Победы до улицы 3-я Островская, дорогу по улице 3-я Островская с оборудованием въезда на территорию судоремонтных мастерских и автомобильную дорогу по улице Крупской. На всех участках будут менять дорожное покрытие, строить пешеходные и велодорожки, а также оборудовать автобусные остановки. Строительство должно быть завершено к 1 декабря 2020 года.

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