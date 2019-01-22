Омичка обокрала цветочный киоск

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-22T09:40:55+03:00

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Не слишком удачной идеей оказалось устройство на работу в цветочный киоск 18-летней рецидивистки. В какой-то момент 26-летняя владелица магазина поняла, что новая сотрудница, которая проработала всего месяц, обкрадывает ее.

- Заявление о краже денег поступило в городской отдел полиции № 4 от 26-летней девушки – индивидуального предпринимателя. Потерпевшая рассказала полицейским, что является владелицей круглосуточного киоска по продаже цветов. При проведении учета она выявила недостачу в сумме 46 000 рублей. Количество проданных цветов не соответствовало выручке. Это дало основание предположить, что к хищению может быть причастна продавец, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Девушку задержали по месту жительства в Октябрьском округе. Она призналась, что действительно брала деньги из кассы и тратила их на себя. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.