2019-01-22T09:32:57+03:00
Общество

Омичи начали болеть гриппом «Мичиган»

Также в регионе ходит сингапурский грипп
Анна МИКУЛА
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В общей сложности гриппом заболели 10 жителей региона.В общей сложности гриппом заболели 10 жителей региона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Несмотря на то, что пока уровень заболеваемости ОРВИ в Омской области на 42,7% ниже эпидемического порога, уже более 9,2 тысяч местных жителей простудились. Это цифра только за неделю с 14 по 20 января.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 10 человек заболели гриппом с начала сезона. Трое омичей болеют сейчас: два - вирусом A/H3N2 (Сингапур) и один - вирусом A(H1N1)pdm (Мичиган). Грипп «Мичиган» зарегистрирован в Омской области впервые в этом сезоне.

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