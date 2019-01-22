Омичи начали болеть гриппом «Мичиган»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-22T09:32:57+03:00

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Несмотря на то, что пока уровень заболеваемости ОРВИ в Омской области на 42,7% ниже эпидемического порога, уже более 9,2 тысяч местных жителей простудились. Это цифра только за неделю с 14 по 20 января.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 10 человек заболели гриппом с начала сезона. Трое омичей болеют сейчас: два - вирусом A/H3N2 (Сингапур) и один - вирусом A(H1N1)pdm (Мичиган). Грипп «Мичиган» зарегистрирован в Омской области впервые в этом сезоне.