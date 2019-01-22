В Омске на парковке сгорел автобус

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-22T09:03:44+03:00

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Очевидцы в социальных сетях выложили видео, на котором видно, как на территории Омскоблавтотранса на парковке горит «Пазик». Мужчины, которые снимали это видео, были очень шокированы происходящим и пытались дозвониться до пожарных. К сожалению, на видео они не стесняются в выражениях и используют нецензурную лексику, поэтому выложить его мы не можем.

Автобус, как говорят очевидцы, ездит по частным маршрутам. Причина его возгорания неизвестна, но видно, что пожар начался в передней части автобуса, где располагается моторный отсек. Мужчины, которые стали очевидцами пожара даже не попытались тушить огонь, настолько он был сильным, подходить к месту пожара было очень опасно. Рядом очевидцы засняли также полыхающий гараж, возможно, речь идет о гараже, в котором сегодня ночью сгорели новенькие муниципальные маршрутки.