Омич смог отсудить за бракованный сотовый в 4 раза больше его стоимости
Омич купил в кредит телефон в одном из салонов сотовой связи. Но вскоре выяснилось, что у гаджета есть серьезный недостаток, на исправление которого требуется потратить еще примерно половину стоимости самого устройства.
Поскольку на сотовый была оформлена страховка, покупатель отнес телефон в ремонт. Но даже после второго раза дефект не устранили. Тем временем, закончился гарантийный срок. Тогда незадачливый владелец сотового потребовал верунть ему потраченные деньги. В салоне отказали. После этого мужчина обратился с иском в суд.
В результате салон должен компенсировать омичу около 60 тысяч рублей: 15 тысяч - стоимость самого телефона, 18 тысяч - штраф, 15 тысяч - неустойка, 5 тысяч - судебные расходы, 3 тысячи - убытки и 2 тысячи - компенсация морального вреда.
Решение еще не вступило в законную силу и до 24 января может быть обжаловано.