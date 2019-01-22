Омич смог отсудить за бракованный сотовый в 4 раза больше его стоимости

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-22T09:00:41+03:00

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Омич купил в кредит телефон в одном из салонов сотовой связи. Но вскоре выяснилось, что у гаджета есть серьезный недостаток, на исправление которого требуется потратить еще примерно половину стоимости самого устройства.

Поскольку на сотовый была оформлена страховка, покупатель отнес телефон в ремонт. Но даже после второго раза дефект не устранили. Тем временем, закончился гарантийный срок. Тогда незадачливый владелец сотового потребовал верунть ему потраченные деньги. В салоне отказали. После этого мужчина обратился с иском в суд.

В результате салон должен компенсировать омичу около 60 тысяч рублей: 15 тысяч - стоимость самого телефона, 18 тысяч - штраф, 15 тысяч - неустойка, 5 тысяч - судебные расходы, 3 тысячи - убытки и 2 тысячи - компенсация морального вреда.

Решение еще не вступило в законную силу и до 24 января может быть обжаловано.