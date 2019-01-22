2019-01-22T08:44:06+03:00
Общество

В Омском СИЗО дали свет после вмешательства прокуратуры

Уровень освещенности там был ниже нормативов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омском СИЗО дали свет после вмешательства прокуратурыВ Омском СИЗО дали свет после вмешательства прокуратурыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне прокуратура пришла с проверкой в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых полиции УМВД России по городу Омску, который находится по адресу Красный Пахарь, 125а. Там прокуроры обнаружили, что уровень освещенности во многих помещениях намного ниже установленных нормативов. Согласно постановлениям от 2016-2027 годов уровень освещенности в СИЗО должен был увеличиться в три раза.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, после проверки ведомство внесло представление в УМВД России по Омску. Полицейские оперативно отреагировали на замечания - в СИЗО сделали ремонт и дополнительно установили освещение, а также заменили старые неяркие лампочки на новые.

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