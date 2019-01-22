В Омском СИЗО дали свет после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-22T08:44:06+03:00

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Накануне прокуратура пришла с проверкой в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых полиции УМВД России по городу Омску, который находится по адресу Красный Пахарь, 125а. Там прокуроры обнаружили, что уровень освещенности во многих помещениях намного ниже установленных нормативов. Согласно постановлениям от 2016-2027 годов уровень освещенности в СИЗО должен был увеличиться в три раза.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, после проверки ведомство внесло представление в УМВД России по Омску. Полицейские оперативно отреагировали на замечания - в СИЗО сделали ремонт и дополнительно установили освещение, а также заменили старые неяркие лампочки на новые.