Житель Калининградской области украл у омича игровой пароль

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-22T08:04:34+03:00

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Омич за 9 тысяч рублей купил у жителя Калининградской области аккаунт. Но радость игромана была недолгой - через месяц доступ в электронную почту с играми был закрыт. вероятно, ее бывший владелец просто сменил пароль.

- Проверку по данному заявлению начали сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела «К». В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили, что к краже игрового аккаунта причастен 27-летний бывший владелец, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. - Полицейские выяснили, что злоумышленник после продажи своего электронного почтового ящика, при помощи ключевых слов восстановил контроль над электронной почтой и зарегистрированными в ней интернет-играми и поменял пароль.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.