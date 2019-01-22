Омичи в прошлом году заплатили 223 миллиарда налогов

СЕГОДНЯ 07:53 2019-01-22T07:53:30+03:00

Изменить размер текста: A A

За 2018 год налогоплательщики Омска и области заплатили 223,2 миллиарда рублей различных налогов и взносов. Из этого числа в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило налогов и сборов 169,8 млрд рублей, а это на 8,3 миллиарда меньше, чем в прошлом году. Такие итоги ушедшего года подвела федеральная налоговая служба.

Налоговики отмечают, что в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования) поступило страховых взносов – 53,4 млрд рублей, что больше на 8,2 млрд рублей, чем в 2017 году.

Самые большие налоги омичи заплатили за акцизные товары – 35,3%, страховые взносы - 23,9%, налог на добавленную стоимость - 13,6%, налог на доходы физических лиц - 12,6%, а налог на прибыль всего 7,3%.