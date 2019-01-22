2019-01-22T07:53:30+03:00
Общество

Омичи в прошлом году заплатили 223 миллиарда налогов

В федеральный бюджет ушло на 8 млрд меньше
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичи в прошлом году заплатили 223 миллиарда налоговОмичи в прошлом году заплатили 223 миллиарда налоговФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

За 2018 год налогоплательщики Омска и области заплатили 223,2 миллиарда рублей различных налогов и взносов. Из этого числа в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило налогов и сборов 169,8 млрд рублей, а это на 8,3 миллиарда меньше, чем в прошлом году. Такие итоги ушедшего года подвела федеральная налоговая служба.

Налоговики отмечают, что в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования) поступило страховых взносов – 53,4 млрд рублей, что больше на 8,2 млрд рублей, чем в 2017 году.

Самые большие налоги омичи заплатили за акцизные товары – 35,3%, страховые взносы - 23,9%, налог на добавленную стоимость - 13,6%, налог на доходы физических лиц - 12,6%, а налог на прибыль всего 7,3%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24