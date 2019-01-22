Омичка требует с турагентства 82 тысячи за несостоявшийся отдых

СЕГОДНЯ 07:30 2019-01-22T07:36:17+03:00

Омичка по состоянию здоровья не смогла вылететь на отдых и теперь требует компенсации за путевку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Женщине стало плохо в аэропорту в день вылета и она отказалась от путешествия

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Гражданский иск омички, которая не смогла отправиться на отдых, рассматривают в Центральном районном суде. Женщина требует с турфирмы 82 тысячи рублей за свой несостоявшийся отпуск.

- В производстве суда находится гражданское дело по исковому заявлению С. к ООО «Библио-Глобус Русь», ООО «Агенство путешествий Орел и Решка», ООО «Библио-Глобус Оператор», ООО «Кристер» о защите прав потребителя, - рассказали в суде. - Турист ссылается на то обстоятельство, что в момент вылета в аэропорту ее состояние ухудшилось, в связи с чем она не смогла вылететь к месту отдыха. Ответчик туроператор, возражая против иска, указал на позднее поступление сведения об аннулировании тура - по истечении 2 дней, а также на необходимость удержания фактически понесенных туроператором расходов на организацию тура, в которые входят оплата авиаперелета, оплата пустующего номера в отеле.