Омичи унюхали утечку газа в пятиэтажке и вызвали спасателей
В соцсетях появилось видео, на котором омичи рассказывают, как в их доме произошла утечка газа. По словам очевидцев утечка случилась в пятиэтажке в городке Нефтяниках по адресу улица Коммунальная, 1. Жители дома уже поздно ночью, около двух часов, почувствовали сильный запах газа в доме и вызвали спасателей. Очевидцы рассказывали, что чувствовали запах даже на улице.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, опасения жильцов не подтвердились. Оказалось, что в доме пахло не газом, а дымом. Хозяин квартиры, откуда соседи учуяли подозрительный запах сам открыл спасателям двери, однако ни возгорания, ни утечки газа сотрудники МЧС не обнаружили. Никаких аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС также не проводили.
Утечка газа в жилом доме на Коммунальной улице в Омске.Скачивайте приложение #LiveCorr и присылайте свои видео: https://vk.cc/6TV8Vw Присоединяйтесь к сообществу свободных гражданских журналистов: vk: https://vk.com/livecorr instagram: https://www.instagram.com/live_corr