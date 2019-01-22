Омичи унюхали утечку газа в пятиэтажке и вызвали спасателей

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-22T07:03:30+03:00

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В соцсетях появилось видео, на котором омичи рассказывают, как в их доме произошла утечка газа. По словам очевидцев утечка случилась в пятиэтажке в городке Нефтяниках по адресу улица Коммунальная, 1. Жители дома уже поздно ночью, около двух часов, почувствовали сильный запах газа в доме и вызвали спасателей. Очевидцы рассказывали, что чувствовали запах даже на улице.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, опасения жильцов не подтвердились. Оказалось, что в доме пахло не газом, а дымом. Хозяин квартиры, откуда соседи учуяли подозрительный запах сам открыл спасателям двери, однако ни возгорания, ни утечки газа сотрудники МЧС не обнаружили. Никаких аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС также не проводили.