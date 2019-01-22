Крупнейший омский перевозчик повышает тарифы

СЕГОДНЯ 06:40 2019-01-22T07:24:03+03:00

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Муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» впервые за два года повысит тарифы на заказные перевозки. Это готовится к повышению тарифов на заказные перевозки. Объясняется это значительным ростом затрат перевозчика.

«Новый Омск» со ссылкой на департамент транспорта сообщает, что рост тарифов на услуги составит от 29,1% до 48,3% в зависимости от марок подвижного состава, используемого при оказании услуг. Такой рост обусловлен, в первую очередь, значительным повышением цены на одну из основных составляющих себестоимости - топливо. Рост цены на топливо составил 99,8%.

Ожидается, что новые тарифы вступят в силу с 1 февраля 2019 года.