ГИБДД в Омске будет бороться с парковкой на выделенной полосе

СЕГОДНЯ 04:51 2019-01-22T04:51:32+03:00

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Стало известно, какой работе в ГИБДД по Омской области уделят особое внимание в 2019 году. Инспекторы проведут целый ряд рейдов против автохамов, которые бросают свои машины на выделенной полосе для общественного транспорта. Об этом сообщил "Омскрегиону" начальник ГИБДД Алексей Миллер.

Подобные места в городе есть на проспекте Карла Маркса, улице Гагарина и Интернациональной. На последней у пожарной каланчи омичи стабильно паркуют автомобили, нарушая правила движения. Периодически там работают инспекторы и эвакуатор. Только в прошлом году 19 машин отправили на штрафстоянку, еще 150 омичей получили штрафы.