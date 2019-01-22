2019-01-22T04:51:32+03:00
Общество

ГИБДД в Омске будет бороться с парковкой на выделенной полосе

Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стало известно, какой работе в ГИБДД по Омской области уделят особое внимание в 2019 году. Инспекторы проведут целый ряд рейдов против автохамов, которые бросают свои машины на выделенной полосе для общественного транспорта. Об этом сообщил "Омскрегиону" начальник ГИБДД Алексей Миллер.

Подобные места в городе есть на проспекте Карла Маркса, улице Гагарина и Интернациональной. На последней у пожарной каланчи омичи стабильно паркуют автомобили, нарушая правила движения. Периодически там работают инспекторы и эвакуатор. Только в прошлом году 19 машин отправили на штрафстоянку, еще 150 омичей получили штрафы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тарский театр будет транслировать спектакли онлайн
В Омске состоялся фестиваль биатлона
Омич, укравший деньги ради «печенек, вафелек и коктейля», на видео рассказал, почему пошел на преступление
На Крещение в прорубь окунулись 24 тысячи омичей
Троих омичей поймали на краже чугунных батарей из больницы
Отключение аналогового телевещания в Омской области: что нужно сделать для перехода на «цифру»
Пациенты пожаловались на антисанитарию в омской больнице имени Кабанова
В Омске очередной пенсионер лишился 265 тысяч при снятии порчи
Пропавший на пожаре в омском садовом товариществе человек погиб
Сало задержали на границе
Врачей омской скорой, которых коллега обвинила в изнасиловании, признали невиновными
В центре Омска забор упал на 10 припаркованных машин
Слякоть с дорог Омска уберут только вечером
Омич убил знакомого, когда тот отказался заплатить за баню