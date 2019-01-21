2019-01-21T14:52:40+03:00
Общество

Тарский театр будет транслировать спектакли онлайн

Омичи смогут посмотреть любой спектакль из репертуара
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: группа театра во ВконтактеФото: группа театра во ВконтактеФото: vk.com
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Северный драматический театр, который находится в городе Тара на севере Омской области, закупил новое оборудование для записи спектаклей. Оборудование, которое состоит из трех профессиональных камер, монтажного стола и пульта управления камерами, обошлось в 1,5 миллионов рублей.

- Театр получил возможность снимать свои спектакли и делать онлайн-трансляции в хорошем качестве. Это позволит нам достойно представлять наши спектакли в предварительном отборе на фестивалях, делать хорошие съемки спектаклей и транслировать их в социальные сети, - рассказал порталу «Культура55» директор театра Анджей Неупокоев.

Сейчас видеомонтажер театра обучается работе на новой технике, в ближайшее время будут снимать спектакли «Похождения зубного врача», «Свидетельские показания» и «Царь Эдип».

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