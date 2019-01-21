Омич, укравший деньги ради «печенек, вафелек и коктейля», на видео рассказал, почему пошел на преступление

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-21T14:24:04+03:00

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Напомним, омич за три последние недели уже три раза ограбил офисы быстрых займов. Его поймали после первого же преступления, однако отпустили под подписку о невыезде. После этого он решил еще два раза наведаться в офисы быстрых займов в том же районе. Омич рассказывал, что деньги он тратил на «печеньки, вафельки и коктейль».

Пресс-служба омской полиции выложила очередное видео с допросом не унимающегося грабителя, там он попросил прощения у родственников.

- Никому не советую делать, как я. Прошу прощения у своей мамы и бабушки, - сказал грабитель.

Может быть больше не стоит совершать преступлений?

-Может быть. Я хотел купить печеньки, вафельки и конфетки.

Какие конфеты любите?

- Сладуванчик.

Омич пригрозил, что непременно повторит свое преступление:

- Я не пошел воровать, я пошел забирать свое! И будет третий и четвертый, и шестой, седьмой эпизод будет!

Суд, впрочем, решил остановить серию ограблений. Ближайшие 1,5 месяца он проведет в СИЗО.