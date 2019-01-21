Омич, укравший деньги ради «печенек, вафелек и коктейля», на видео рассказал, почему пошел на преступление
Напомним, омич за три последние недели уже три раза ограбил офисы быстрых займов. Его поймали после первого же преступления, однако отпустили под подписку о невыезде. После этого он решил еще два раза наведаться в офисы быстрых займов в том же районе. Омич рассказывал, что деньги он тратил на «печеньки, вафельки и коктейль».
Пресс-служба омской полиции выложила очередное видео с допросом не унимающегося грабителя, там он попросил прощения у родственников.
- Никому не советую делать, как я. Прошу прощения у своей мамы и бабушки, - сказал грабитель.
Может быть больше не стоит совершать преступлений?
-Может быть. Я хотел купить печеньки, вафельки и конфетки.
Какие конфеты любите?
- Сладуванчик.
Омич пригрозил, что непременно повторит свое преступление:
- Я не пошел воровать, я пошел забирать свое! И будет третий и четвертый, и шестой, седьмой эпизод будет!
Суд, впрочем, решил остановить серию ограблений. Ближайшие 1,5 месяца он проведет в СИЗО.
Омич, ради вафелек дважды грабивший офис быстрых займов, пошел на дело третий раз.Подозреваемому в серии грабежей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу По ходатайству следователя решением Ленинского районного суда г. Омска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца подозреваемому в серии грабежей на офисы микрокредитных организаций. В январе 24-летний омич, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, трижды совершал грабежи из офисов малого кредитования, расположенных на ул. Лобкова. В первый раз он открыто похитил из кассы 13 000 рублей, второй раз 5 000 рублей, а в третий 4 000 рублей. Последний раз преступление произошло 17 января и гражданина полицейские задержали уже через 30 минут после грабежа. Все преступления мужчина совершал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные деньги тратил на продукты питания. По всем фактам в городском отделе полиции № 4 возбуждены уголовные дела по статье УК РФ Грабеж , предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.