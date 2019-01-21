На Крещение в прорубь окунулись 24 тысячи омичей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-21T13:57:17+03:00

В прошлом году желающих было в два раза меньше

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На минувших выходных православные отмечали праздник Крещения. В этот день принято окунаться в прорубь, чтобы смыть грехи. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в этом году в крещенских купаниях приняли участие 24 тысячи человек, среди них 11 тысяч жителей города Омска. Напомним, всего в городе и области было оборудовано 48 купелей.

Спасатели, которые дежурили во время крещенских купаний, отмечают небывалую активность омичей. Они объясняют это необычно теплой погодой, 19 января в городе было около -6 градусов. В прошлом году, например, стоял мороз -20 градусов. Желающих окунуться в прорубь при таком морозе было значительно меньше, всего 10 тысяч человек.