На Крещение в прорубь окунулись 24 тысячи омичей
На минувших выходных православные отмечали праздник Крещения. В этот день принято окунаться в прорубь, чтобы смыть грехи. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в этом году в крещенских купаниях приняли участие 24 тысячи человек, среди них 11 тысяч жителей города Омска. Напомним, всего в городе и области было оборудовано 48 купелей.
Спасатели, которые дежурили во время крещенских купаний, отмечают небывалую активность омичей. Они объясняют это необычно теплой погодой, 19 января в городе было около -6 градусов. В прошлом году, например, стоял мороз -20 градусов. Желающих окунуться в прорубь при таком морозе было значительно меньше, всего 10 тысяч человек.