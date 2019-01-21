Троих омичей поймали на краже чугунных батарей из больницы

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-21T13:33:04+03:00

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Патрульные Росгвардии обратили внимание на трех мужчин, которые в центре города на улице Фрунзе несли чугунные батареи. Когда росгвардейцы остановили их, выяснилось, что батареи они вынесли из одного из корпусов больницы. Они влезли в корпус больницы через разбитое окно и забрали оттуда три чугунные батареи. Грабители планировали сдать батареи в пункт приема металлолома.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, корпус больницы, из которого вынесли батареи, уже не используется и закрыт. Тем не менее, трех мужчин, которые уже привлекались к ответственности за кражи и разбой, доставили в отделение полиции. За кражу на них заведут уголовное дело.