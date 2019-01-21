Пациенты пожаловались на антисанитарию в омской больнице имени Кабанова

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-21T13:05:19+03:00

Люди жалуются, что даже не могут нормально помыться

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Омички, которые сейчас лечатся в гинекологическом отделении больницы имени Кабанова, пожаловались на жуткие условия, в которых им приходится находиться.

- Мало того, что мы вынуждены лежать в таких условиях из-за состояния здоровья, в отделении отсутствует горячая вода, - пишет автор поста в паблике «Омск Live». - Нам должны привозить чайники, чтобы мы кипятили воду и хоть как-то мылись. Биде не работает, в ванной грибок, туалет почти не убирают, персонал на 50% зол и агрессивен (не весь). Как женщины после операций должны мыться?

Правда, почему-то автор обращения просит помощи у администрации города. Тем временем, стоило бы обратиться в региональное министерство здравоохранения, которое в том числе курирует и городские больницы.

Фото: vk.com/omsk_live