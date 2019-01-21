В Омске очередной пенсионер лишился 265 тысяч при снятии порчи

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-21T12:59:10+03:00

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Пожилой житель села Троицкое впустил в дом двух женщин – они попросили у него воды. Поговорив с 70-летним пенсионером, женщины объявили ему, что на него наложена порча. «Целительницы» предложили ее снять. Для ритуала они попросили пенсионера принести все имеющиеся у него деньги. После определенных манипуляций с деньгами, женщины убедили омича, что вся сумма ему вернется спустя некоторое время. Женщины ушли и оставили пенсионера ни с чем.

Как сообщили в пресс-службе полиции, омич ждал три дня, пока его 265 тысяч вернутся на место. Однако, так и не дождавшись, он пошел в полицию. Полицейские опросили всех местных жителей, оказалось, что женщины 25-ти и 50-ти лет пытались зайти в дома многих пожилых людей, но их не пустили. Сейчас на мошенниц завели уголовное дело, их разыскивают. Всем, кто что-то знает о местонахождении «целительниц» нужно обратиться в ОМВД по Омскому району: 79-38-02, 36-72-15 или по телефону 02.