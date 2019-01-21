Пропавший на пожаре в омском садовом товариществе человек погиб
Его обгоревшее тело нашли при разборе завалов
Изменить размер текста:
Напомним, серьезный пожар начался сегодня, 21 января, утром в садовом товариществе «Дары Сибири». Загорелся один из дачных домов. Соседи рассказали, что в нем постоянно жил пожилой мужчина. Сначала пенсионер числился пропавшим без вести и оставалась надежда, что в момент ЧП его не было внутри жилища.
Но опасения, к сожалению, подтвердились после того, как пожарным окончательно удалось справиться с огнем. При разборе завалов дома обнаружили тело его владельца.
По факту случившегося доследственную проверку начал региональный СУСК.