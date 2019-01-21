Пропавший на пожаре в омском садовом товариществе человек погиб

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-21T12:31:08+03:00

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Напомним, серьезный пожар начался сегодня, 21 января, утром в садовом товариществе «Дары Сибири». Загорелся один из дачных домов. Соседи рассказали, что в нем постоянно жил пожилой мужчина. Сначала пенсионер числился пропавшим без вести и оставалась надежда, что в момент ЧП его не было внутри жилища.

Но опасения, к сожалению, подтвердились после того, как пожарным окончательно удалось справиться с огнем. При разборе завалов дома обнаружили тело его владельца.

По факту случившегося доследственную проверку начал региональный СУСК.